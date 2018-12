Por volta das 23h56 de domingo (16 de Dezembro), uma ambulância da Cruz Vermelha colidiu com uma viatura ligeira, na Rua dos Netos, provocando ferimentos ligeiros nos dois tripulantes da ambulância.

As vítimas foram socorridas por elementos do corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, sendo encaminhadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.