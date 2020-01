Uma colisão ocorrida esta manhã entre um veículo ligeiro e uma motorizada feriu ligeiramente o ocupante da motorizada, um homem de 45 anos que sofreu escoriações na perna e no braço direito.

O acidente deu-se no Caminho de Santo António, no Funchal, às 8h46 e mobilizou os Sapadores do Funchal que encaminharam o ferido ligeiro ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.