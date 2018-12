Colisão em Santa Rita provoca três feridos ligeiros e um em estado grave

Quatro feridos, dos quais um encarcerado e em estado grave, é o resultado de um aparatoso acidente de viação ocorrido ao final da manhã na Rua de Santa Rita, em São Martinho.

Consequência da forte colisão entre duas viaturas ligeiras, um dos quatro ocupantes ficou encarcerado, em estado grave, e os restantes três são feridos ligeiros.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram quatro viaturas para o local, entre as quais duas ambulâncias de socorro e o veículo de desencarceramento. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses também enviaram uma ambulância, prestando apoio ao socorro.

Perto do meio-dia e meia, já com uma Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) também no local, a vítima encarcerada era resgatada e prontamente encaminhada às urgências do Hospital Central do Funchal.