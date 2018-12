Colisão e incêndio num automóvel obrigam Sapadores a intervir

Uma violenta colisão de um veiculo esta manhã na Estrada Monumental, acima da Praia Formosa e um incêndio na Levada do Cavalo fez soar o alerta no Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal. No primeiro caso a viatura de marca Renault Mégane ficou com a dianteira completamente destruída, disse fonte da corporação que apesar do aparato o condutor saiu pelos seus próprios pés do habitáculo, de qualquer modo, a vitima que se queixava de dores num ombro e na zona da clavícula foi transportada para o hospital.

Logo depois, às 9h58, um incêndio num automóvel quando circulava nas imediações da bomba de gasolina da Levada do Cavalo fez temer o pior, no entanto a prontidão dos populares que ali se encontravam foi possível apagar o fogo, embora não evitando prejuízos no Fiat.