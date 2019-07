Uma mulher com cerca de 40 anos ficou ferida, esta manhã, na sequência de uma colisão ocorrida no Estreito de Câmara de Lobos, na zona do Damasqueiro.

A vítima queixava-se de dores no peito e foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, por volta das 9 horas, que a transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.