Colisão automóvel na Estrada do Aeroporto provoca dois feridos

Uma colisão entre duas viaturas ocorrida na Estrada do Aeroporto, na zona da Azenha (Caniço), por volta das 22h00 deste sábado, provocou dois feridos. Aparentemente as vítimas têm ferimentos ligeiros mas foram transportadas para as Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça em duas ambulâncias dos Bombeiros de Santa Cruz. A EMIR também compareceu no local.

Além das ambulâncias, a corporação de bombeiros santa-cruzense mobilizou para o local mais duas viaturas (uma de desencarceramento e outra de apoio) e um total de 8 elementos, alguns dos quais ainda se encontram no local do acidente a limpar a estrada.