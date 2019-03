Cocaína viajou para a Madeira embrulhada em sacos de batata frita e dissimulada em tigelas

A cocaína apreendida pela PJ no domingo a 12 indivíduos suspeitos estava embrulhada em sacos de batata frita e dissimulada em tigelas que foram transportadas em mochilas e sacos no navio MSC Opera para o Funchal a partir das Caraíbas.

Recorde-se que a Polícia Judiciária deteve 12 pessoas, parte dos quais passageiros que viajaram para o Funchal a bordo do MSC Opera, na posse de cerca de 200 mil doses individuais de cocaína.

Tratando-se de estupefaciente com elevado grau de pureza, as 200 mil doses de cocaína não representam uma quantidade aproximada de 100 quilos conforme avançámos inicialmente, mas sim 15 a 20 quilos de estupefaciente, confirmou a PJ. Droga essa que seria posteriormente distribuída por ‘mulas’ e levado por via aérea para vários pontos da Europa.

Além da droga, a PJ apreendeu também telemóveis e dinheiro, conforme o DIÁRIO noticiou na edição impressa. Várias notas do Banco Central Europeu e também libras.

O Departamento de Investigação Criminal do Funchal, com o apoio da Polícia de Segurança Pública do Comando Regional da Madeira, desencadeou no dia de ontem, a Operação Poseidon, no âmbito do combate ao tráfico internacional de estupefacientes, informou a PJ em comunicado de imprensa.

Nesta acção foram identificadas e detidas doze pessoas, 6 homens e 6 mulheres, de várias nacionalidades e idades compreendidas entre 20 e os 52 anos.

“Esta operação foi desencadeada no desenvolvimento de investigação recente, no domínio do combate ao tráfico de estupefacientes, de cariz internacional”, explicita a PJ.

As detenções foram concretizadas em diversos momentos e locais, na cidade do Funchal, na sequência de diligências que permitiram localizar os indivíduos e apreender cocaína - conforme avançou o DIÁRIO na edição impressa - em elevado grau de pureza e quantidade susceptível de corresponder a cerca de 200.000 doses individuais, ou seja, qualquer coisa como 100 quilos de produto estupefaciente.

Parte dos suspeitos viajava em navio de cruzeiro da companhia MSC, com origem nas Caraíbas, com o objectivo de desembarcar a droga na Madeira.

Os restantes indivíduos encontravam-se alojados no Funchal, preparados para seguir, por via aérea, para vários destinos do continente europeu, informou a PJ.

“Saliente-se que a empresa de cruzeiros, contactada pela Polícia Judiciária, prestou colaboração relevante e facilitou o desenvolvimento operacional da investigação”, sublinha aquele órgão de polícia criminal.