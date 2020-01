Cinco homens identificados por venda ambulante sem licença no Funchal

A Guarda Nacional Republicana identificou, ontem, cinco homens com idades compreendidas entre os 40 e os 55 anos, por falta de licença de venda ambulante, no Funchal.

Foi no âmbito de uma operação de fiscalização, direccionada para a venda ambulante, que os militares identificaram cinco homens “pelo exercício da actividade de venda ambulante, tendo sido elaborados cinco autos de contra-ordenação por falta do respectivo licenciamento, designadamente a mera comunicação prévia a efectuar junto do balcão do empreendedor da Câmara Municipal do Funchal, pela falta de licenciamento para ocupação de espaços públicos e pela falta de afixação de preços”.

As coimas podem chegar aos 3.700 euros.

A mercadoria exposta para venda - nomeadamente, vestuário, óculos, chaveiros, fios diversos - foi apreendida, tendo um valor estimado de 1.950 euros.

No decorrer desta acção de fiscalização foram ainda identificados outros dois cidadãos de nacionalidade estrangeira e encaminhados para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras por se encontrarem em situação irregular em território nacional