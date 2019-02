Cidadão filipino resgatado de navio mercante que navegava ao largo da Madeira

Um cidadão de nacionalidade filipina de 31 anos foi resgatado, durante esta madrugada, do navio mercante ‘Nippon Princess’ que navegava a cerca de 84 milhas a oeste da ilha da Madeira.

O alerta surgiu por volta das 18h40, através do contacto telefónico do navio, sendo que de imediato foram dadas as indicações ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar).

Solicitou-se a aproximação do navio do porto do Funchal e a evacuação médica realizou-se pelas 1h37 de hoje, com recurso ao à embarcação da estação salva-vidas do Funchal, do Instituto de Socorros a Náufragos. A desembarcação no porto do Funchal ocorreu pelas 1h50. Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses realizou o transporte do doente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.