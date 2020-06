Cidadã munida com uma faca no Caniço levou PSP a recorrer a uma arma ‘taser’

A Polícia de Segurança Pública viu-se obrigada a recorrer a uma arma ‘taser’, na tarde de ontem, para conseguir manietar uma cidadã, que munida de uma faca e visivelmente perturbada, alterada e com alucinações, desobedecia às ordem dos agentes. A mulher encontrava-se numa residência no Caniço e recusou-se a largar a arma, “colocando em risco a sua integridade física bem com a dos que com ela residiam e dos polícias chamados ao local”.

“Não tendo sido possível dominar a cidadã em segurança com recurso ao gás pimenta, foi necessária a utilização da arma elétrica com efeito atordoante, cuja ação foi adequada e proporcional à situação possibilitando salvaguardar a vida e a integridade física da própria cidadã, familiares e polícias”, explica a PSP através de um comunicado de imprensa.

Depois de recorrer a essa arma eléctrica, a cidadão foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça onde recebeu tratamento psiquiátrico. A PSP elaborou o respetivo auto o qual foi enviado para o Ministério Público da Comarca do Funchal acompanhado da faca apreendida.

“Mais se informa que este tipo de armamento, recentemente distribuído pela Direcção Nacional da PSP e alvo de formação intensiva dos operacionais da polícia, desfere descargas eléctricas de potência e efeitos controlados, visando a incapacitação instantânea e temporária de suspeitos, facilitando em muito a tarefa policial no sentido em que possibilita a sua algemagem, preservando a vida e a integridade física de todos os intervenientes”, conclui o Comando Regional da PSP.