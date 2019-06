Ciclista ferido na face após colisão na rotunda junto ao quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal

Um jovem ciclista de 19 anos ficou esta tarde maltratado após embate com uma carrinha na rotunda junto ao quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal. Por razões desconhecidas, o condutor da bicicleta terá perdido o controlo do veículo de duas rodas, indo embater com alguma violência na lateral da viatura envolvida no acidente. O ciclista, que circulava sem capacete, sofreu alguns ferimentos no rosto, tendo sofrido um corte no lábio, além da suspeita de ter partido alguns dentes.

Prontamente socorrido pelos Bombeiros Sapadores (15h43), foi transportado ao serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência.