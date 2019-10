Chuva torrencial a Oeste e Norte da Madeira

A chuva, por vezes forte, já caiu com grande intensidade esta manhã na costa Norte da Madeira e no extremo Oeste. A quantidade de precipitação registada em sete das 20 estações meteorológicas do IPMA na Madeira e Porto Santo já atingiu níveis de aviso meteorológico, nalguns casos, como Ponta do Pargo, Porto Moniz e Ponta de São Jorge, os valores da chuva acumulada sã condizentes com situação meteorológica de risco moderado a elevado (aviso laranja).

Ponta do Pargo (39,9 mm/1h) e Ponta de São Jorge (37,2mm/1h) foi onde mais choveu em apenas uma hora. Nestas localidades chegou mesmo a registar-se período de chuva torrencial, ao ponto de em apenas 10 minutos ter atingido o nível de aviso amarelo: Ponta do Pargo (11,4mm), Ponta de São Jorge (10,0mm).

Também muito significativa tem sido a chuva que durante a noite e manhã caiu no Porto Moniz. Nas últimas seis horas (até às 09:00) acumulava já 52,5mm/6h (aviso laranja). Para este intervalo de tempo, foi na Ponta do Pargo (53,3 mm) onde mais choveu este domingo. A Ponta de São Jorge (44,8 mm/6h) repete também neste critério o nível de aviso laranja para a precipitação.

Atenção que a maior carga de água ainda estará para chegar!