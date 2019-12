Chuva obriga bombeiros a ir para o terreno, sem danos de maior a registar no Funchal

O Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados a ir para o terreno esta manhã, no rescaldo do mau tempo que se fez sentir esta noite no Funchal.

Primeiro, às 07h10, os bombeiros foram alertados para um deslizamento de pedras na Estrada Luso Brasileira, tendo mobilizado para o local uma viatura com dois elementos para fazer o reconhecimento da situação.

Dada a pequena dimensão da ocorrência, a circulação automóvel continua a fazer-se naquela via.

Já pelas 07h54, os Voluntários saíram novamente para cortar galhos de árvores no Caminho das Laginhas, no Monte.

No Funchal, não há danos de maior a registar devido à chuva.