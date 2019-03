Choque nos Canhas deixou condutor de autocarro ferido

Um ferido leve, o motorista do autocarro, foi o resultado do acidente ocorrido ao início da manhã na Levada do Poiso, Freguesia dos Canhas.

A vítima, para já, foi transportada pelos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol ao serviço de urgências do Centro de Saúde da Ribeira Brava. A viatura de desencarceramento enviada para o local acabou por não ser utilizada, tendo o condutor conseguido abandonar o pesado de passageiros antes da chegada dos bombeiros. Também a EMIR, que ia a caminho dos Canhas, foi entretanto desmobilizada do socorro, visto o ferido ser ligeiro e não necessitar apoio médico de emergência.