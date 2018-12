Duas viaturas ligeiras colidiram há minutos na rotunda da Autonomia, defronte à Alfandega, provocando constrangimentos de trânsito.

Alegadamente um dos veículos não respeitou a regra da prioridade dentro da rotunda e acabou por protagonizar o acidente, apenas com danos materiais. A PSP está no local a tomar conta da ocorrência, procurando também minimizar os constrangimentos na circulação em direcção à faixa Norte da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.