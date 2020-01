Choque leva ciclistas para hospital

Foram dois e não um ciclista que ficaram feridos ontem na baixa do Funchal. As primeiras informações apontavam para um choque entre um ciclista e um transeunte na Avenida Sá Carneiro, tendo os dois saído feridos do embate e sido transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber cuidados médicos. Mas a mulher de um dos envolvidos entrou em contacto com a redacção para esclarecer que o acidente foi na Pontinha, junto ao molhe, e os dois homens estavam de bicicleta e chocaram com um carro. Segundo relatos da senhora, os dois são amigos, estavam a treinar como habitualmente na zona. O condutor da viatura não os viu e ao mudar de direcção terá provocado o acidente.

Um dos ciclistas, um homem com 37 anos, embateu contra o pára-brisas e ficou com um traumatismo na boca, terá partido os dentes, e queixava-se também da zona da clavícula. A segunda vítima, na casa dos 60 anos, circulava também de bicicleta, rebolou por cima do carro, e caiu com a cabeça no chão, suspeitando-se de lesão na zona do pescoço.

O choque aconteceu efectivamente por volta as 22h30 e levou à intervenção dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que estiveram no local com duas ambulâncias, assim como da Polícia de Segurança Pública e Polícia Marítima.