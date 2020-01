Choque leva ciclista e transeunte para hospital

Um ciclista e um transeunte chocaram ontem na Avenida Sá Carneiro, tendo os dois saído feridos do embate e sido transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber cuidados médicos. O choque aconteceu por volta as 22h30 e levou à intervenção dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que estiveram no local com duas ambulâncias.

O ciclista, um homem com 37 anos, ficou com um traumatismo na boca, segundo as informações disponíveis terá partido os dentes, e queixava-se também da zona da clavícula. A segunda vítima, que circulava a pé, também sofreu com o embate, suspeitando-se de lesão na zona do pescoço.