Choque frontal no túnel entre a Ribeira Brava e a Tabua mobiliza ambulância e veículo de desencarceramento

O Corpo Misto de Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram chamados a prestar socorro na sequência de um choque frontal entre duas viaturas no interior do túnel que liga a Ribeira Brava à Tabua, ocorrido neste início de tarde.

Desconhece-se para já o número de feridos e eventual gravidade dos mesmos, sendo certo que há pelo menos uma condutora a ser socorrida.

Para o local foram mobilizados oito elementos apoiados por ambulância de socorro e o veículo de desencarceramento.

O trânsito está cortado de momento neste que é o principal acesso aos municípios da Ponta do Sol e Calheta.