Um choque frontal entre dois automóveis, ocorrido esta tarde nas Eiras, no Caniço, mais precisamente junto ao Bar Aquário, provocou ferimentos a uma mulher. A vítima queixava-se de dores no peito, motivo pelo qual foi assistida no local pelos Bombeiros Municipais de Santa Cruz e transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A ocupante da outra viatura não apresentava ferimentos.