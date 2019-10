Choque entre veículo e motorizada faz dois feridos na Estrada da Vitória

Uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e uma motorizada, por volta das 18h40 desta quarta-feira, na Estrada da Vitória, resultou em dois feridos, não se sabendo para já quais as mazelas resultantes do embate.

Para o local foi encaminhada, numa primeira instância, uma ambulância da corporação de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (BVCL), mas entretanto, uma das pessoas envolvidas neste sinistro queixou-se de algumas dores e uma segunda ambulância, do mesmo corpo de bombeiros, foi encaminhada para local, perfazendo um total de quatro elementos canalizados para este acidente.

O trânsito esteve congestionado durante alguns minutos para que as manobras de socorro fossem efectuadas, com as viaturas a circularem pelo Caminho da Lombada.