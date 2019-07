Choque entre dois carros no problemático cruzamento do Pilar

Um acidente entre dois automóveis no cruzamento do Pilar, em Santo António, na cidade do Funchal, ocorreu no início da noite desta segunda-feira, provocando avultados danos materiais e ferimentos ligeiros nos ocupantes.

No local estiveram a PSP e os Bombeiros Sapadores do Funchal a prestar assistência aos sinistrados.

O cruzamento da Estrada da Liberdade com o Caminho do Pilar tem sido palco de inúmeros acidentes devido à desatenção dos condutores da regra da cedência de prioridade naquela ligação complexa ao eixo viário entre o Hospital Dr. Nélio Mendonça e a Via Rápida (VR1).