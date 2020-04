O sinistro deu-se este sábado, no sítio da Marinheira, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. Um jovem de 14 anos estava a andar de bicicleta e embateu num automóvel que por ali circulava tendo ficado ferido, nomeadamente com uma suspeita de fractura e escoriações.

Embora as informações sejam escassas, sabe-se que este jovem foi socorrido pela Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.