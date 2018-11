Choque em Santo António complica vida a envolvidos e a outros condutores

Um choque esta manhã no cruzamento da Levada do Cavalo com o Caminho de Santo António provocou danos nas viaturas envolvidas e o caos no trânsito, deu conta um dos automobilistas ao DIÁRIO.

Além dos cacos no chão e do início de dia complicado para os condutores envolvidos no acidente, também os restantes condutores foram afectados por esta ocorrência, que não causou feridos.