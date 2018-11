Chegada do Helicóptero ao navio para resgatar as vítimas registada em vídeo

O Helicóptero acaba de chegar ao navio Lobo Marinho para resgatar as vítimas do incêndio que deflagrou depois de ter saído do Porto do Funchal, na Zona do Lazareto, a uma milha da Pontinha.

Recorde-se que se trata de um exercício ‘Mass Rescue Operation’ (MRO) realizado pelo Serviço de Emergência Médica Regional da Madeira (SEMER) e o INEM.