Cerco policial aos bairros já deteve suspeitos e apreendeu dois quilos de droga na Madeira

Uma operação policial de grande escala foi montada esta manhã em várias zonas urbanas sensíveis e conotadas com o tráfico de estupefacientes na ilha da Madeira, nomeadamente nos bairros sociais de Santo Amaro, no Funchal, e da Nogueira, em Santa Cruz.

Segundo apurou o DIÁRIO num primeiro balanço à mega-operação, que ainda decorre, a PSP já deteve pelo menos dois indivíduos suspeitos e apreendeu dois quilos de produtos estupefacientes no seguimento de várias rusgas desenvolvidas em bairros sociais da Madeira.

Sabe-se que na Nogueira, Camacha, a Polícia cumpriu mandatos de detenção e busca domiciliária, no seguimento de uma investigação às ramificações de traficantes que está a ser desenvolvida pela Esquadra de Investigação criminal de Câmara de Lobos. A par disso, vários acessos àquele complexo habitacional foram alvo de apertadas acções de fiscalização do trânsito.

Conforme o DIÁRIO avançou na manhã desta quinta-feira na edição digital, o mesmo se sucedeu no bairro de Santo Amaro, onde o cerco se fez com um forte contingente policial, formado por mais de meia centena de elementos, onde se destacam o envolvimento de duas brigadas da Equipa de Intervenção Rápida (EIR), armados de ‘shotgun’, binómios cinotécnicos de sinalização de estupefacientes da Unidade Especial de Polícia, agentes à paisana das esquadras de investigação criminal do Funchal e ainda polícias da Esquadra de Trânsito.

Os principais acessos, dentro e junto ao bairro de Santo Amaro, foram ‘fechados’ e centenas de veículos foram mandados parar para serem fiscalizados. Alguns foram mesmo passados a ‘pente fino’ através de buscas e revistas sumárias.