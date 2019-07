Cerca de 20 bombeiros combateram fogo em Câmara de Lobos

Cerca de 20 bombeiros estiveram esta noite a combater um incêndio que deflagrou em mato na zona do Covão, em Câmara de Lobos.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, por volta das 23 horas, que se deslocaram ao local com cinco viaturas de combate a incêndios. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram também solicitados, seguindo para o Covão com dois veículos pesados para apagar as chamas.

O fogo foi dado como extinto por volta das 5 horas da madrugada, altura em que os bombeiros regressaram ao quartel.