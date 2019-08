Cera das velas em chamas no Monte provoca susto

Eram cerca das 20h30 desta quinta-feira, quando o acumular de cera das velas colocadas no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, provocou um susto aos muitos que ainda por ali estavam.

Dado que muitas velas foram colocadas entre estes dois dias de festividades naquele local, acabou por deflagrar um pequeno incêndio que assustou populares e que levou à acção, inclusive, de uma mulher, com recurso a um extintor, algo que se mostrou infrutífero numa primeira tentativa.

A corporação de Bombeiros Sapadores do Funchal acabou por ser chamada ao local, com cinco elementos a serem canalizados para a ocorrência, mas chegados ao Largo da Fonte o pequeno foco já havia sido extinto por agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), alegadamente também com recurso a um extintor.