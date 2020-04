Casal identificado pela PSP por assalto a bar na Formosa

Um casal, suspeito de ter assaltado um bar na praia Formosa, foi esta manhã interceptado pela PSP junto na Tavessa da Praia Formosa com a Estrada Monumental.

Segundo relato do proprietário do estabelecimento visitado pelo alheio, foi uma sobrinha deste que ao passar pelo Passeio Público Marítimo deu conta que o estabelecimento tinha sido assaltado. De imediato alertou o tio, que através das imagens das câmaras de videovigilância, identificou os visitantes indesejados. Além de alertar a PSP o próprio empresário empenhou-se nas buscas do casal suspeito, que viria a ser apanhado, ao final da manhã, junto à Estrada Monumental.

A perseguição aos supostos assaltantes mobilizou pelo menos duas viaturas da polícia e seis elementos da esquadra do Funchal, gerando algum aparato no local. Aparentemente os dois suspeitos não foram detidos, mas apenas identificados.