Casal fica encarcerado após capotamento em Santana

Um jovem casal ficou encarcerado no interior da viatura em que seguiam, durante esta madrugada, no Lombo do Curral, em Santana.

A viatura em que seguia o casal terá capotado, depois de ter saído de estrada, numa zona de grande declive. Apesar de não se encontrarem feridos, os ocupantes da viatura não conseguiam sair da mesma pelos próprios meios, pelo que pediram socorro aos Bombeiros Voluntários de Santana, pelas 4h20 deste sábado.

Cinco bombeiros seguiram para o local com três viaturas: uma ambulância, um carro de desencarceramento e um ligeiro de combate a incêndios, com o material necessário para proceder ao resgate.

Apesar do aparato, nenhum dos jovens necessitou de assistência médica.