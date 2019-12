Casal encontrado enforcado no Porto Santo deixou carta de despedida

O casal que foi ontem encontrado enforcado numa vereda localizada no Porto Santo terá deixado uma carta de despedida no apartamento em que residia, na Ilha Dourada.

Segundo o DIÁRIO apurou, antes de alegadamente terem colocado termo à vida, o casal estrangeiro deixou duas cartas (uma em português e outra na língua do seu país) a explicar o sucedido. O conteúdo total das cartas é desconhecido. Sabe-se apenas que no final fizeram um pedido: queriam ser cremados.

Para isso, terão deixado ainda uma caixa com uma quantia em dinheiro que supostamente seria para o seu funeral.

Os corpos encontram-se agora na morgue do cemitério de Santa Catarina, no Porto Santo, a aguardar pela autópsia.

Ao que tudo indica, a mulher estaria doente.

Recorde-se que, tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa, o homem e a mulher, de Leste, foram descobertos na vereda no Caminho da Terra Chã, no cruzamento junto ao Pico Branco.

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo estiveram no local, juntamente com a Polícia de Segurança Pública que tomou conta da ocorrência.