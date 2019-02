Casa no Jardim da Serra não ficou destruída

O incêndio desta madrugada não terá provocado danos estruturais na casa do Jardim da Serra, ao contrário das primeiras informações divulgadas, e deverá estar mesmo em condições de realojar a família, acredita a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que está a seguir o caso, juntamente com a Junta de Freguesia e os Serviços Sociais. O incêndio deflagrou por volta da meia-noite na sala e consumiu os móveis, acreditando a Câmara, depois de consultar o corpo de bombeiros, que a limpeza será suficiente para garantir as condições necessárias para voltar a ser habitada pela mãe e duas filhas. Ainda assim, a decisão de realojar não está completamente de parte, devendo a decisão final ser tomada nas próximas horas.

Neste momento as três ainda estão no hospital, paras onde foram encaminhadas na sequência da inalação de fumo. A casa fica localizada no Sítio do Xote, nas imediações da unidade hoteleira ali existente.

O incêndio terá tido origem numa vela. O fogo foi combatido pelos Bombeiros Voluntário de Câmara de Lobos, que foram apoiados com ambulâncias pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e pela Cruz Vermelha Portuguesa. A mãe tem 52 anos, as duas filhas têm 21 e 15 anos.