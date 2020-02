Casa devoluta em chamas na Rochinha

Um incêndio deflagrou esta tarde numa casa devoluta, na zona da Rochinha, no Funchal.

As chamas foram combatidas pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e não causaram danos de maior.

Manuela Castro, que reside numa casa localizada junto a esta moradia devoluta, referiu que “todos os dias há sem-abrigo a frequentar esta casa, deixando muito lixo amontoado”.

A moradora disse que há cerca de um ano já houve um incêndio nesta mesma casa, mas afirma que “ninguém faz nada para resolver esta situação”.

“Já fui à Polícia que me mandou fazer queixa na Câmara Municipal do Funchal. Na Câmara mandaram-me para a Junta de Freguesia que diz estar a tratar do caso. A verdade é que é o jogo do empurra e ninguém resolve este problema. Estão à espera que a minha casa também arda”, disse a moradora indignada, lamentando “o desinteresse das entidades competentes”.