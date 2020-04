Duas viaturas colidiram ao final da tarde de ontem na Estrada da Eira do Serrado, por volta das 19h30.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos do destacamento do Curral das Freiras foram chamados ao local mas a vítima, uma mulher com cerca de 60 anos, recusou ser transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.