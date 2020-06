Um automóvel de marca Toyota foi vandalizado na tarde de ontem, quando se encontrava estacionado no sítio da Noia, em Machico.

Segundo o proprietário, a viatura foi encontrada com o pára-brisas partido, assim como os vidros laterais, com riscos na pintura e com os chuventos danificados.

O lesado garantiu que já apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública que está a investigar o caso.

Ao DIÁRIO, referiu que este é o único meio que tem para se deslocar e lamenta “tamanha crueldade”.