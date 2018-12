Um automóvel ligeiro de passageiros incendiou-se esta tarde quando circulava na Rua Doutor Brito Câmara, no Funchal. O condutor e único ocupante foi surpreendido com chamas, imobilizando de imediato a viatura, faltavam poucos minutos para as 15h30.

Valeu a proximidade ao quartel dos Bombeiros Sapadores dos Funchal, que rapidamente acudiram ao sinistro, mobilizando oito elementos, inclusive uma ambulância de prevenção.