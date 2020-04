Um automóvel incendiou-se ontem à noite, por volta das 20 horas, na rotunda do Lenhador, na Ribeira de Machico.

As chamas foram extintas por sete elementos dos Bombeiros Municipais de Machico, que estiveram no local com duas viaturas pesadas de combate a incêndios e uma ambulância que não chegou a ser utilizada dada a inexistência de feridos.