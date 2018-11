Carro furtado nos Prazeres

Um automóvel de marca ‘Mercedes Benz’, cinzento escuro, foi furtado na madrugada de ontem, nos Prazeres. O carro pertencia a uma moradora daquela zona que nessa noite optou por deixá-lo estacionado na via pública.

A mulher referiu ao DIÁRIO que tinha comprado o carro este ano e que, apesar dele ser do ano 2013, estava praticamente novo. Disse ainda que este veículo com a matrícula 82-UD-99 estava parado a cerca de 20 metros da sua habitação mas que ninguém se apercebeu do furto, excepto uma vizinha que diz ter ouvido um carro arrancar a alta velocidade por volta das 2 horas da manhã.

A lesada pede a quem tenha alguma informação sobre este caso para contactar a Polícia de Segurança Pública onde já apresentou queixa.