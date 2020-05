Carro furtado em Câmara de Lobos

Um automóvel, de marca ‘Toyota Corola’, foi furtado na madrugada de ontem em Câmara de Lobos.

Segundo o filho do proprietário, o carro estava estacionado no sítio do Carmo, acima da igreja, e terá sido levado durante a noite, numa hora em que a vizinhança terá ouvido portas a bater e o arrancar de uma viatura.

O Toyota, com a matrícula, RN-68-63, costumava ficar ali estacionado há anos e nunca ocorreu nada semelhante, garantiu ao DIÁRIO.

O lesado pede a quem tenha alguma informação sobre o paradeiro do automóvel para entrar em contacto consigo através do número 914556726, ou através da Polícia de Segurança Pública a quem já apresentou queixa.

“Se for possível estejam a tentos a garagens e oficinas, é carro único na ilha da Madeira, fácil de identificar”, apelou.