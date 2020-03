Um acidente entre um carro e uma moto, ocorrido esta manhã em São Martinho, mais precisamente no Caminho do Funchal, deixou ferida uma mulher de 54 anos.

A vítima foi assistida no local por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal e de seguida transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada com escoriações.