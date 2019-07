Carro despistou-se e saiu de estrada no Porto da Cruz

Uma viatura ligeira despistou-se ontem à noite na zona da Maiata de Cima, no Porto da Cruz, e saiu de estrada, caindo de uma altura aproximada a dois metros.

Os Bombeiros Municipais de Machico saiam para o local por volta das 22 horas, com uma ambulância e um desencarcerador, que não chegou a ser utilizado uma vez que o condutor, um homem com cerca de 40 anos, já se encontrava fora do automóvel.

O homem, que apresentava alguns ferimentos, foi assistido no local e transportado de ambulância para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação.