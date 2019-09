Carro deslizou e provocou dois feridos no Arco da Calheta

O deslizamento de uma viatura, na Rua da Bica, no Arco da Calheta, provocou ferimentos em duas pessoas, esta manhã.

Ao que tudo indica, o acidente aconteceu numa estrada muito íngreme, acabando o carro por deslizar e embater em duas pessoas que tinham saído desse veículo para “auxiliar” no arranque do mesmo dada a inclinação da via.

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Calheta e uma dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol estiveram no local, socorrendo as duas vítimas.

As primeiras informações dão conta de ferimentos ligeiros, embora os dois feridos tenham sido encaminhados a uma unidade de saúde.