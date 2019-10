Carro desgovernado atropela homem com gravidade no Funchal

Um carro desgovernado, no Caminho do Comboio, no Funchal, atropelou há minutos um funcionário da recolha de lixo, causando-lhe ferimentos graves.

No decorrer do despiste, o veículo foi embater ainda em outros dois automóveis.

O acidente aconteceu junto à Escola da ‘Levada’ e provocou ainda ferimentos ligeiros à passageira de 18 anos que viajava ao lado do condutor do automóvel.

A Polícia e os bombeiros (BVM e BVCL) foram mobilizados para o local.

O ferido grave tem 43 anos e foi levado para o hospital.

O condutor do veículo está abalado e recebe neste momento assistência.