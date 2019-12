Carro colide com autocarro e fere 4 pessoas em Santa Cruz

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um autocarro, que se encontrava estacionado, provocou quatro feridos, esta manhã.

O acidente aconteceu por volta das 6h45, na Estrada de Santa Catarina (reta do aeroporto). A condutora terá perdido o controlo do carro, embatendo na parte dianteira do pesado de passageiros, que se encontrava numa das docas de estacionamento existentes nessa via.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram para o local com duas ambulâncias, tendo socorrido uma mulher e três jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos.

Os feridos foram encaminhados para o serviço de Urgência.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.