Um carro despistou-se ontem à noite em São Jorge, na Ribeira Funda, e saiu de estrada, capotando de seguida para uma zona de floresta.

O condutor, um homem na casa dos 70 anos, não sofreu ferimentos e recusou ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Santana, com uma ambulância, e os Bombeiros Municipais de Machico com uma viatura de desencarceramento.