Carro caiu ao mar no cais do Porto Moniz

Uma viatura caiu ao mar, esta manhã, no cais do Porto Moniz. Há a registar um ferido ligeiro.

Segundo apurou o DIÁRIO, uma equipa de mergulhadores está no local para proceder à retirada da viatura da água, já depois da APRAM ter dado autorização para tal à Capitania do Porto do Funchal. A informação foi confirmada ao DIÁRIO pelo Capitão do Porto do Funchal, José Luís Guerreiro.

Apesar das informações serem algo escassas, tudo indica que o carro poderá ter ficado mal travado, fazendo com que acabasse por cair ao mar. O condutor da viatura ficou com ferimentos ligeiros, sendo que os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz não foram chamados ao local.