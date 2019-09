Carro assaltado na Rua da Infância

Uma viatura foi assaltada ontem à noite quando estava estacionada na Rua da Infância. Um dos vidros foi partido, o interior foi passado a pente fino e o pouco dinheiro que lá estava foi levado, conta uma das amigas do dono do carro, que com este e com mais um amigo foi surpreendida pelo acontecido, eram 23h20.

O grupo estava a sair do edifício do Oudinot, depois de ter estado a limpar um dos espaços comerciais, quando se deparou com a viatura vandalizada. Os danos no Nissan são visíveis. Além do vidro partido, as portas também ficaram danificadas, assim como o interior, depois do que pareceu uma tentativa para rasgar os bancos.

Os três deslocaram-se imediatamente à esquadra da Polícia de Segurança Pública localizada na mesma rua, para apresentar queixa. Foi-lhes pedido para regressarem pela manhã.

Esta não é a primeira vez que o carro sofre danos nesta zona, conta Ana Pacheco, tendo no passado já sido riscado.