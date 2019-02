Carrinha incendiada em pleno Funchal

Uma carrinha de caixa aberta, de marca Mitsubishi (L200), foi esta tarde incendiada por “vândalos”, na Rua da Torrinha, em Santa Luzia, por volta da 19h30, conforme confidenciou uma testemunha ocular.

Ainda assim, o fogo não teve maiores proporções pois as chamas apenas deflagraram no interior da carrinha ‘pick up’, que se incendiou, alegadamente, por via de um acto de puro vandalismo.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local e tomou conta da ocorrência, não tendo sido possível apurar se os bombeiros foram chamados.