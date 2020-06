Carrinha furtada encontrada nas Courelas

A carrinha de marca Datsun, com a matrícula DN-07-32, que esta manhã foi furtada quando se encontrava estacionada na zona do Pico do Funcho, em Santa Rita, no Funchal, foi há instantes encontrada nas Courelas. Tinha as portas abertas, os documentos espalhados no chão e tinham levado o rádio.

Um popular apercebeu-se de que se tratava da viatura que tinha sido dada como furtada e entrou em contacto com o proprietário.

A Polícia de Segurança Pública já foi informada e deverá recolher impressões digitais que ajudem a identificar o autor do crime.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o proprietário referiu que estacionou ali a viatura por volta das 4 horas da madrugada e que, esta manhã, às 10 horas, a mesma já não se encontrava no local.