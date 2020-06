Carrinha furtada em Santa Rita

Uma carrinha de marca Datsun, com a matrícula DN-07-32, foi esta manhã furtada quando se encontrava estacionada na zona do Pico do Funcho, em Santa Rita, no Funchal.

O proprietário referiu que estacionou ali a viatura por volta das 4 horas da manhã e que, esta manhã, às 10 horas, a mesma já não se encontrava no local.

Hilário Jesus vai apresentar queixa na Polícia de Segurança Pública e pede a quem tenha alguma informação sobre este furto para entrar em contacto consigo através do número 966019984.

O lesado refere que utiliza a carrinha diariamente e pede também atenção aos proprietários das oficinas.