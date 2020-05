‘Caravelas portuguesas’ avistadas na Praia Formosa

Alguns transeuntes avistaram hoje várias ‘caravelas portuguesas’ na Praia Formosa, também conhecidas como ‘águas vivas’. Os organismos marinhos foram avistados em várias praias da Região na época balnear do último ano e provocaram queimaduras e vários banhistas.

Recorde-se que no caso de estar em contacto com uma ‘caravela portuguesa’ não deve esfregar ou coçar a zona atingida para não espalhar o veneno, não deve usar água doce, álcool ou amónia, não colocar ligaduras, deve lavar com cuidado com a própria água do mar, retirar com cuidado os tentáculos da água viva (caso tenham ficado agarrados à pele) utilizando luvas, uma pinça de plástico e soro fisiológico ou água do mar, aplicar vinagre no local atingido, aplicar bandas quentes ou água quente para aliviar a dor e consultar assistência médica o mais rapidamente possível.